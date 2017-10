Turchia replica a Stati Uniti: sospesi i visti a Washington

Botta e risposta a colpi di visti e permessi di soggiorno tra Stati Uniti e Turchia, dopo l'arresto per spionaggio di un lavoratore presso il il Consolato generale degli USA a Istanbul.

Dopo che la settimana scorsa la Turchia ha arrestato con l'accusa di spionaggio il cittadino turco Metin Topuz che lavora presso il Consolato generale degli Stati Uniti a Istanbul, Washington ha annunciato che sospenderà "i servizi di visto e permesso di soggiorno per non immigrati in tutte le strutture diplomatiche statunitensi". Gli USA, infatti, dichiarano che devono "riesaminare l'impegno del governo di Ankara riguardo la sicurezza della missione e del personale statunitense" in Turchia.



Come contromisura, anche le autorità turche hanno annunciato che stanno sospendendo tutti i servizi di visto e permesso di soggiorno per non immigrati concessi da ambasciate e consolati con sede a Washington. Ricalcando la dichiarazione USA, anche la Turchia ha quindi affermato che deve "riesaminare l'impegno del governo americano riguardo la sicurezza del personale turco".



Finora, né Washington né Ankara hanno specificato quanto tempo occorrerà per "riesaminare" l'intera questione. Fatto sta che questa crisi potrebbe sferrare un serio colpo alla politica della NATO, visto che la Turchia rimane il principale partner per la sicurezza nella regione.