Gabriele Del Grande torna in Italia: io vittima di violenza istituzionale

Gabriele Del Grande è libero ed è tornato oggi in Italia. Il blogger era stato fermato il 9 aprile in Turchia mentre si trovava al confine con la Siria. "Sono stato vittima di una violenza istituzionale" afferma Del Grande.

Il 34enne documentarista e blogger Gabriele Del Grande è libero ed è tornato oggi in Italia. La notizia della liberazione di Del Grande era stata confermata dal ministro degli Esteri Angelino Alfano, il quale ha in primis avvisato i familiari del regista dopo avere ricevuto dal suo collega turco, Mevlut Cavusoglu, informazioni sulla liberazione del nostro connazionale.



Paolo Gentiloni fa sapere di aver parlato al telefono con il documentarista, ma subito dopo la notizia del rilascio il premier aveva già contattato il padre di Gabriele Del Grande. La liberazione è "frutto dell'impegno svolto con discrezione e determinazione dalla nostra diplomazia", assicura Gentiloni. "Gioia per la liberazione di Gabriele Del Grande. Un abbraccio a lui e alla famiglia. Bravo a PaoloGentiloni e al Governo" scrive invece su Twitter Matteo Renzi.



Del Grande, dopo essere giunto in Turchia il 7 aprile, era stato fermato il 9 aprile al confine con la Siria dove sembra che stesse facendo alcune interviste. Il blogger è stato quindi trattenuto fino ad oggi in un centro di detenzione amministrativa. "Sto bene, il problema è stata la detenzione, la privazione della libertà personale. Non ho subito alcun tipo di violenza. - ha dichiarato Gabriele Del Grande - Sono stato vittima di una violenza istituzionale. Quello che mi è successo è illegale, un giornalista privato della libertà mentre sta svolgendo un lavoro in un paese amico".