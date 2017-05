Trieste, indagata madre 16enne della neonata morta: "l'ho calata con una corda"

E' indagata una ragazza italiana 16enne per la morte della neonata trovata nel giardino di un complesso condominiale di Trieste. L'adolescente avrebbe "calato la piccola con una corda". "Si tratta di una famiglia apparentemente normale, direi piccolo borghese", dice il procuratore.

E' morta la neonata trovata abbandonata nel giardino di un complesso condominiale di Trieste, dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale e sottoposta a terapie intensive.



Ad avvisare i soccorsi, nel pomeriggio di ieri, una donna che stava passeggiando nell'area verde con i cani, i quali avrebbero scoperto il piccolo corpo nascosto tra i cespugli. Dopo qualche ora in terapia intensiva, il cuore della neonata però purtroppo ha smesso di battere.



Ad essere indagata è una ragazza italiana di 16 anni, che abiterebbe con la famiglia nello stesso condominio in cui è stato rinvenuto il corpicino. Secondo quanto riporta il Corriere.it, l'adolescente avrebbe "calato la neonata con una corda". Pare che sul corpicino ci fossero "delle ecchimosi". La 16enne avrebbe partorito in casa, non è chiaro se prematuramente.



"Vicenda atipica, soprattutto per il contesto, che non è di degrado sociale. Si tratta di una famiglia apparentemente normale, direi piccolo borghese. Vogliamo venire a capo del movente" spiegato il procuratore capo Carlo Mastelloni. La madre della ragazzina avrebbe raccontanto di non essersi accorta che la figlia era incinta.