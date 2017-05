TuttoFood 2017: treni diretti e ingresso gratis per chi va in treno alla Fiera Milano

Trenitalia partner di TuttoFood 2017.

"In occasione di TuttoFood, l'evento internazionale del B2B dedicato al food & beverage dall'8 all'11 maggio alla Fiera di Milano, Trenitalia ha predisposto fermate speciali a Rho Fiera Milano per quattro coppie di treni Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona e anche per due coppie di Eurocity da e per la Svizzera" scrivono in una nota le Ferrovie dello Stato.



"Per i soci di Carta Freccia che parteciperanno alla manifestazione è previsto l'ingresso gratuito alla Fiera: si potrà usufruire della speciale agevolazione semplicemente presentando la Carta fedeltà di Trenitalia e un biglietto delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) con destinazioni Milano Centrale o Rho Fiera Milano. Saranno inoltre a disposizione pacchetti 'treno+ingresso' a prezzi speciali realizzati dall'agenzia MiCo dmc - specifica in conclusione la società del trasporto ferroviario -, punto vendita ufficiale dell'evento."