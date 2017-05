Treno dei Bambini 2017 parte da zone terremoto: destinazione Papa Francesco

Presentata l'iniziativa 'Treno dei Bambini 2017'.

"Presentata l'iniziativa 'Treno dei Bambini 2017' promossa dal 'Cortile dei Gentili' in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla sua V edizione e dedicata al rispetto e alla salvaguardia della Terra. Sabato 3 giugno i bambini di Norcia, Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto saliranno a bordo di un Frecciarossa 1000 Trenitalia che li porterà in Vaticano per incontrare Papa Francesco" viene riportato in un comunicato dalle FS.



"Ad accoglierli a Roma i bambini dell'Associazione di 'Sport Senza Frontiere' e dell'Orchestra Maré do Amanhã - evidenziano inoltre le Ferrovie dello Stato -, proveniente da Rio de Janeiro. I 400 piccoli 'Custodi della Terra' saranno gli ambasciatori di un ambiente che deve essere custodito e salvaguardato con cura dall'uomo. Illustrato anche il libro 'Noi su questa terra che balla… a proposito di terremoti' edito da L'Io e il mondo di TJ che affronta il tema del sisma con un linguaggio adatto ai più piccoli."