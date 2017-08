Trenitalia dopo multa Antitrust: su App nessun intento distorsivo

Trenitalia dopo la multa dell'Antitrust assicura che i sistemi di vendita dei biglietti sono stati concepiti e sviluppati con lo scopo esclusivo di agevolare il cliente.

"Trenitalia, dichiarando di aver sempre posto le esigenze del cliente al centro delle proprie politiche commerciali, prende atto della decisione dell'Autorità e ne esaminerà con attenzione il contenuto, riservandosi di valutare le azioni più opportune da intraprendere"viene riportato in una nota dalle Ferrovie dello Stato, commentando la multa da 5 milioni di euro inflitta dall'Antitrust.

"I sistemi di vendita di Trenitalia sono stati infatti concepiti e sviluppati con lo scopo esclusivo di agevolare, per quanto più possibile, l'individuazione della soluzione di viaggio maggiormente confacente, senza alcun intento distorsivo del processo di scelta della clientela" viene assicurato.



La società del trasporto ferroviario riferisce in ultimo: "I sistemi operano secondo tre concorrenti parametri (minore durata del viaggio, minore distanza percorsa e minore numero di cambi), senza che il prezzo del biglietto assuma alcuna rilevanza a tal fine. Inoltre, da anni, sono state rese fruibili ulteriori funzioni di ricerca, come ad esempio un'apposita sezione per i treni regionali e una ricerca avanzata, in base a parametri discrezionali selezionati dai clienti, che ampliano così il ventaglio di opzioni e i criteri di scelta a disposizione dei consumatori."