Trenitalia: Freccialink arriva a Cremona, i bus dedicati del Frecciargento

Trenitalia informa della nuova tratta del Freccialink.

"Cremona si avvicina a Roma, grazie al servizio Freccialink Trenitalia che prenderà il via il prossimo 11 giugno. - viene annunciato in una nota - A realizzare i nuovi collegamenti saranno due speciali e confortevoli corse bus tra Cremona e Brescia in coincidenza con i Frecciargento da e per Bologna, Firenze e Roma". "Freccialink è il servizio integrato treno più bus di Trenitalia che consente, con un unico biglietto, di viaggiare a bordo delle Frecce e proseguire il viaggio a bordo di confortevoli bus dedicati, facilmente riconoscibili per la livrea che richiama i colori delle Frecce, dotati di monitor di bordo, connessione internet Wi-Fi, personale dedicato ed attrezzati per il trasporto della clientela con disabilità e a ridotta mobilità. - si sottolinea - Per viaggiare con Freccialink sarà sufficiente un unico acquisto, effettuabile attraverso tutti i canali commerciali di Trenitalia, dalle biglietterie al sito web e all'app Trenitalia, il cui prezzo sarà determinato dalla tipologia di biglietto scelta per viaggiare sul Frecciargento in partenza o arrivo a Brescia maggiorato di soli 10 euro. Il bus sarà vendibile esclusivamente in abbinamento al treno in connessione, in un'ottica di collegamenti di medio/lungo percorso".



"Con questo nuovo servizio Trenitalia rafforza il proprio ruolo di player della mobilità globale, offrendo la qualità ed il comfort delle Frecce anche a località, come Cremona, rimaste fino ad oggi fuori dal network raggiunto da questi servizi. - assicura Barbara Morgante, Ad e direttore generale di Trenitalia - Lanciamo questo servizio convinti che Cremona possa esprimere un'adeguata domanda di mobilità, tale da garantire la sostenibilità economica di questi nuovi collegamenti. L'auspicio quindi è che i Freccialink incontrino il favore dei cremonesi e soddisfino le esigenze di mobilità della città, come sta già accadendo in altre realtà italiane".



"Un'altra possibilità per i cremonesi che si spostano nella capitale per lavoro, studio o turismo. Il collegamento consente infatti di andare e tornare dalla Capitale in una stessa giornata. Insomma, una bella ed efficace risposta per una città che è sempre più viva e attrattiva e che ha desiderio e necessità di essere sempre più collegata", precisano invece il sindaco Gianluca Galimberti e dell'Assessore Alessia Manfredini.