Museo Mandralisca: sconto del 50% se a Cefalù ci vai in treno

Trenitalia informa della convezione con la Fondazione Mandralisca.

"Fino al 31 dicembre i visitatori del Museo Mandralisca che arriveranno in treno a Cefalù avranno diritto ad uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso. Grazie all'accordo siglato dalla Fondazione Mandralisca - che tutela e valorizza l'eredità di Enrico Piraino che donò nell'ottocento ai propri concittadini una raccolta di opere d'arte, libri, monete, reperti archeologici, strumenti scientifici - e Trenitalia Regionale Sicilia - interessata a incentivare l'utilizzo del treno a fini turistici e culturali - i viaggiatori pagheranno il biglietto di ingresso al museo 3 euro anziché 6. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente esibire l'abbonamento regionale o il biglietto di corsa semplice o giornaliero (regionale) in vigore per raggiungere Cefalù, valido nella giornata stessa dell'ingresso al Museo", si annuncia in una nota.