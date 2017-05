Mostra Picasso a Napoli: sconti per Capodimonte con Carta Freccia Trenitalia

Trenitalia informa sugli sconti per accedere al museo di Capodimonte in occasione della mostra "Picasso e Napoli: Parade".

"Fino al 10 luglio 2017, Napoli e Pompei celebrano il centenario del viaggio di Picasso in Italia nel 1917 con una mostra in due sedi: Museo di Capodimonte e Antiquarium agli Scavi di Pompei" viene illustrato in un comunicato dalle Ferrovie dello Stato.



La società del trasporto ferroviario sottolinea dunque: "Trenitalia, vettore ufficiale dell'esposizione, dà la possibilità ai suoi clienti di poter usufruire di una speciale promozione: con Carta Freccia e presentando il biglietto delle Frecce con destinazione Napoli, 2x1 all'ingresso della mostra presso il Museo Capodimonte."



"Per usufruire della promozione è necessario presentare la propria Carta Freccia e il biglietto Le Frecce con destinazione Napoli e data di viaggio antecedente al massimo 5 giorni la visita alla mostra. La promozione 2x1 è valida solo per l'ingresso alla mostra presso il Museo Capodimonte" proseguono le FS.