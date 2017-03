Torino: violenza di gruppo contro minorenne durante sedute spiritiche

Arrestate 3 persone a Torino con l'accusa di stupro di gruppo ai danni di una minorenne, abusata sessualmente per mesi, durante delle sedute spiritiche. Non si esclude che nella rete di questo gruppo possano essere finite anche altre ragazze.

Hanno abusato sessualmente per mesi di una studentessa, oggi 17enne, facendole credere che partecipava a delle "sedute curative". Dopo aver capito cosa stava succedendo, la squadra mobile di Torino ha arrestato ieri mattina tre persone, tutte accusate di stupro di gruppo.



Si tratta di un sedicente mago di 69 anni, un pensionato di 73 anni ed un ragazzo di 19 anni, ex fidanzato della vittima. La indagini sono scattate dopo la denuncia della ragazza, che alla fine ha trovato il coraggio di confessare tutto ai genitori.



Stando alle prime ricostruzioni la giovane vittima era stata convinta a partecipare a delle sedute spiritiche, durante le quali la giovane potrebbe essere stata anche narcotizzata e drogata. La ragazza sarebbe stata così più volte violentata, anche alla presenza di più persone tra cui, a quanto pare, la madre del 19enne.



Non si esclude che nella rete di questo gruppo possano essere finite anche altre ragazze.