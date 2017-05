Tony Maiello: con Chris Cornell mia anima gridava attraverso tua voce

Tony Maiello ricorda Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden morto prematuramente.

"La tua voce graffiante ha lasciato dentro di me segni troppo profondi per dimenticarti. Ciao Chris, grazie per avermi fatto compagnia in tante notti insonni, quando nel silenzio la mia anima gridava attraverso tua voce, immortale" ricorda su Facebook Tony Maiello, commentando la prematura ed improvvisa scomparsa di Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden morto all'età di 52 anni dopo un concerto a Detroit.