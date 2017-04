Tony Maiello: andare "In Alto" non è impossibile, dal 7 aprile

A partire da venerdì 7 aprile sarà in rotazione radiofonica, in digital download e sulle piattaforme streaming "In Alto", il nuovo singolo di Tony Maiello, estratto dal nuovo album che uscirà il prossimo autunno. Il brano è stato scritto dallo stesso ex concorrente di X Factor, in collaborazione con Marco Rettani, Sabatino Salvati ed Enrico 'Kikkoz' Palmosi, che ne hanno curato anche la produzione artistica.



"In Alto è come una sorta di preghiera moderna - spiega Tony Maiello - C'è bisogno di cancellare la parola 'impossibile' dal vocabolario dei nostri giorni. 'In Alto' nasce per questo, per risvegliare quell' anima di luce che è dentro ognuno di noi". Il brano verrà accompagnato da un video, disponibile dal 30 aprile.