Tiziano Ferro vuole un figlio anche da solo. Con utero in affitto?

Ormai sembra non fare più scandalo il fatto che i figli si ordinino, come al supermercato. E al posto del carrello c'è un utero in affitto, quello a cui sembra ricorrerà anche Tiziano Ferro, il quale in vista della natalità annuncia di essere andato "in America anche perché voglio un figlio, e lo voglio anche da solo".



Il problema è che in mancanza delle beute del Mondo Nuovo di Aldous Huxley, Tiziano Ferro un figlio "da solo" non lo può proprio fare. Essendo omosessuale, non si tratta quindi di sperare "di trovare una persona con cui condividere questo sogno" come spiega Tiziano Ferro sulle pagine di Vanity Fair ma probabilmente di rintracciare una donna (oltre al gamete X perché con "solo" l'Y il bambino non esiste) che quel figlio è disposta a portarlo in grembo per 9 mesi, partorirlo e poi consegnarlo al single o alla coppia che l'ha commissionato, che di norma non ha troppi problemi di soldi. Perché i figli non si fanno né "da soli" né se non si arriva a fine mese, come statistiche italiane dimostrano.