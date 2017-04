Tiziano Ferro: non capisco perché alcuni attaccano Papa Francesco

Tiziano Ferro racconta le sensazioni che l'hanno portato a realizzare il suo ultimo album, e parla anche del suo rapporto con la Chiese che "non è mai stato traumatico". Per questo Tiziano Ferro non capisce perché alcune persone "si stupiscono dei messaggi" di Papa Francesco.

Tiziano Ferro racconta le esperienze e le sensazioni che l'hanno portato a realizzare il suo ultimo album, mentre si trova a Los Angeles per girare il videoclip di "Lento/Veloce", brano che uscirà il 21 aprile.



Nel corso di una intervista rilasciata a La Repubblica (video), Tiziano Ferro rivela anche il suo rapporto con la fede e la Chiesa, con cui non ha mai avuto un "rapporto traumatico" come spiega il cantante.



"Per me la Chiesa è sempre stata comunione, festa, piacere, mi ricordo le domeniche nella chiesa di paese con mia nonna, i battesimi, le comunioni, il canto e l'inclusività. Sono stato molto fortunato sotto questo punto di vista", sottolinea Tiziano Ferro.



"Per questo devo dire che quando sento parlare Papa Francesco e scopro che molte persone si stupiscono dei messaggi che il Papa lancia penso 'ma in che mondo ribaltato viviamo'. - prosegue - Nel senso che la gente si stupisce del fatto che il Papa parli di comunione, di amore per tutti e non si è stupita per anni quando la Chiesa parlava di divisione e di odio".



Non è chiaro però a cosa Tiziano Ferro si riferisca, visto che non esiste una Chiesa pre Papa Francesco e non ne esisterà una post Papa Francesco, visto che oggi come in passato la predicazione è sempre stata quella del Vangelo di Cristo, che è solo Amore con la A maiuscola. L'unica differenza è nella comunicazione e nella presentazione (e strumentalizzazione) che i media hanno di Papa Francesco, e conseguentemente della maggiore accettazione di questo Pontefice rispetto a quelli meno "telegenici" del passato.