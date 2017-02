Tiziano Ferro, intervista Sanremo 2017: canto Tenco perché ho faccia tosta

Tiziano Ferro ha cantanto "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco per aprire Sanremo 2017. A metà serata, Tiziano Ferro canta anche "Potremmo ritornare" e "Il conforto" (quest'ultimo brano in duetto con Carmen Consoli). Tra una canzone e l'altra, l'intervista di Tiziano Ferro a Carlo Conti.

"Se non fosse stato per Sanremo non avrei mai avuto questa possibilità. Cantante Luigi Tenco è un territorio assolutamente inesplorabile ed intoccabile" ammette Tiziano Ferro nel corso dell'intervista rilasciata a Carlo Conti a Sanremo 2017, dopo le prime due esibizioni sul palco dell'Ariston.



Tiziano Ferro ha infatti aperto il Festival di Sanremo 2017 cantato "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, e successivamente il brano "Potremmo ritornare" tratto dal su ultimo album "Il mestiere della vita".



"Io mi sono permesso di cantare Tenco perché è giusto farlo, perché bisogna avere un po' la faccia tosta. - precisa quindi Tiziano Ferro - Dopo 15 anni di carriera ho detto 'io lo faccio'. L'unico modo per farlo è così, con amore. E' stato un regalo a me stesso e spero a chi ama Tenco perché non si può dimenticare assolutamente quello che è successo".



Tiziano Ferro spiega poi perché il suo nuovo album rappresenta un secondo capitolo della sua vita. "Perché? Perché succede. Siamo abituati a dividere la nostra vista per fasi: un po' per scaramanzia un po' per comodità. Anche perché quando passano gli anni bisogna farlo. E così ho sentito che c'era bisogno veramente di tirare una linea rispetto a quello che era successo. - ed aggiunge - L'ultima volta ci siamo visti quando avevo pubblicato una raccolta. Poi mi sono isolato due - tre anni, ho scritto cose nuove che però stranamente somigliano alle prime cose che ho scritto. Questo mi ha confortato, neanche a farlo apposta. Mi ha confortato perché nonostante i cambiamenti, i viaggi, appartengo ancora a me stesso e questa cosa è utile saperla".



Ed "Il conforto" è il terzo brano che Tiziano Ferro ha portato in questa edizione del Festival di Sanremo, cantato ovviamente in duetto con Carmen Consoli.