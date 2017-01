Tiziano Ferro dà ai fan Il Conforto con anteprima del video su Rai1

"Da venerdì 13 gennaio arriva in radio 'Il Conforto', nuovo singolo di Tiziano Ferro con la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli. 'Il Conforto' è una ballad dalla produzione atipica, elettronica, priva di elementi acustici nel corpo di arrangiamento. E il canto segue queste direttive" viene riferito in un comunicato della Universal.



L'etichetta discografica chiarisce: "Giovedì 12 gennaio su Rai1 alle 20.30 andrà in onda l'anteprima del video, diretto da Gaetano Morbioli."



Si evidenzia inoltre: "Un'esperienza visiva e un video fuori dagli schemi, un incontro così emotivamente potente al quale non si deve aggiungere altro: il concetto di 'conforto' è espresso attraverso l'intenso abbraccio dei due artisti."



Il singolo "Il Conforto" è cantanto in duetto con Carmen Consoli. "Carmen - racconta Tiziano Ferro -, mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa"



Il brano "Il Conforto" è estratto dal fortunato album 'Il mestiere della vita', che in sole quattro settimane è stato già certificato terzo platino. Tiziano Ferro canterà i nuovi brani anche sul palco dell'Ariston, ospite del festival di Sanremo il 7 febbraio.