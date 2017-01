Tiziano Ferro: Il mestiere della vita è già terzo disco di platino

"E' ancora record per Tiziano Ferro e il suo nuovo album di inediti 'Il mestiere della vita' - riferisce in una nota la Universal -, certificato da Fimi terzo disco di platino, dopo solo quattro settimane dalla pubblicazione."



"Tiziano Ferro il 7 febbraio torna da super ospite nella prima serata del Festival di Sanremo. Ancora una volta sul palco dell'Ariston dopo la straordinaria esibizione del 2015 che ottenne una lunga 'standing ovation'. Grandissimo successo anche per Tiziano Ferro Tour 2017 che debutta a giugno negli stadi e ha già venduto oltre 200.000 biglietti. Dopo il raddoppio milanese a San Siro - si segnala infine dall'etichetta discografica -, doppio appuntamento anche allo Stadio Olimpico di Roma: Ferro sarà infatti due volte sul palco dello stadio romano, il 28 e il 30 giugno."