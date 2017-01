Sanremo 2017: non è Carmen Consoli la sorpresa di Tiziano Ferro ai fan

"Tiziano Ferro, dopo la straordinaria esibizione del 2015, martedì 7 febbraio torna da super ospite nella prima serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston presenta 'Potremmo Ritornare' (già Disco di Platino) e per la prima volta dal vivo 'Il Conforto' (numero 1 in radio) con Carmen Consoli la vera 'cantantessa' della musica italiana" comunicano dalla Universal.



L'etichetta discografica chiarisce: "Al Festival tutte le emozioni dei primi due singoli estratti dal suo nuovo album 'Il Mestiere della Vita', uscito il 2 dicembre 2016 e già certificato terzo platino. Per un pubblico e un palco così speciale, dove ritorna da super ospite dopo la standing ovation di due anni fa, Tiziano Ferro sta preparando anche una grande sorpresa. Grandi notizie anche sul fronte live: Live Nation Italia conferma oggi una terza data allo Stadio San Siro di Milano."



"Non sono bastate le due già in calendario a soddisfare la grande richiesta dei fan di Tiziano, che quindi si esibirà sul palco dello stadio milanese il 16, 17 e 19 giugno 2017. I biglietti per la terza data saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 1 febbraio su ticketone.it" viene spiegato in conclusione.