Video hard Tiziana Cantone: chiesto giudizio immediato per il fidanzato

La Procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato nei confronti del fidanzato di Tiziana Cantone, suicida in seguito alla diffusione di alcuni suoi video hard. Si attende l'archiviazione per i 5 giovani accusati di aver diffuso i video.

Le ipotesi di reato sono calunnia e falsa denuncia. La calunnia è contestata per il fatto che il fidanzato di Tiziana Cantone avrebbe sporto denuncia nei confronti di cinque giovani accusati di avere diffuso i video hot che hanno portato al suicidio la giovane. In realtà questi ragazzi, secondo il pm, sarebbero estranei alla vicenda. Il gip si deve infatti pronunciare sulla richiesta di archiviazione del reato di diffamazione per i cinque.



La falsa denuncia riguarda invece quella in merito allo smarrimento del cellulare fatta da Tiziana nell'aprile del 2015. Se non si fosse tolta la vita, la stessa Tiziana Cantone sarebbe andata probabilmente a giudizio con gli stessi capi di imputazione del fidanzato. La procura di Napoli ha però aperto un altro filone dell'inchiesta per presunta istigazione al suicidio.