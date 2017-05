Tiromancino: stop concerto a Marcianise. Zampaglione: successa cosa molto grave

Federico Zampaglione spiega ai fan in polemica che il concerto dei Tiromancino a Marcianise è stato annullato perché "è successa una cosa molto grave", rivela su Facebook il cantante.

"Cari ragazzi capisco il vostro disappunto per il mancato concerto di stasera a Marcianise. Non sono né pazzo né tantomeno mi sono montato.. anzi. Faccio questo mestiere da anni e queste cose non rientrano nei miei comportamenti" precisa ieri sera su Facebook Federico Zampaglione.



Qualche ora prima, era stato comunicato infatti che il concerto al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) era stato annullato "in quanto sono sopraggiunti problemi tecnici che non ci permettono di effettuare lo spettacolo. Tale situazione non è dovuta a una responsabilità degli artisti" come precisava l'organizzatore ColorSound.



Eventualmente, però, i fan dei Tiromancino sono rimasti più che delusi, e ciò ha portato Federico Zampaglione ad una doverosa precisazione. "La cosa che è successa oggi (ieri, ndr) è stata molto grave e ne sto parlando con il mio team. - spiega il cantante - Appena avrò l' autorizzazione a dire cosa è successo, saprete tutto".



"Chi mi segue sa bene quanto amo la musica e quanto rispetto ho nei vostri confronti ma vi assicuro, la cosa è stata davvero un duro colpo. - aggiunge Federico Zampaglione - A presto e non vi arrabbiate con me. Ero a Caserta per suonare e cominciare il tour insieme e se non l'ho potuto fare...un motivo c'è eccome e non è dipeso da me".