Tiromancino: dissipati i dubbi, il tour inizia da Montefiascone

I Tiromancino annunciano la data della prima tappa del loro tour estivo, organizzato in occasione dell'uscita del nuovo singolo "Dove Tutto è a Metà".

Dopo giorni di incertezze, i Tiromancino annunciano che partiranno una serie di concerti dopo l'uscita del nuovo singolo "Dove Tutto è a Metà", di fatto colonna sonora del omonimo romanzo.



"Eravamo in dubbio se ripartire in tour o no, ma il vostro calore e le tantissime richieste arrivate ci riporteranno on the road per tutta l'estate 2017. - rivela su Facebook Federico Zampaglione - Si ricomincia con la data zero del #DoveTuttoÉaMetàTour dal Palazzetto dello sport di Montefiascone (Viterbo) sabato 29 aprile alle 21. A breve le nuove date".