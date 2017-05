The Kolors: You tra web e social network, il nuovo album dal 19 maggio

I The Kolors anticipano che il loro nuovo album "You", in uscita il 19 maggio, "parla della visione di questa generazione" quella condizionata da web e social network.

"L'album You parla della visione di questa generazione, con il web e i social network che ci condizionano nelle scelte, dal modo di vestire ai posti da frequentare. Il disco parla della reazione del nostro corpo..." anticipano i The Kolors, riguardo al disco in uscita il 19 maggio, una sorta di seguito di "Out".



L'album è stato anticipato dal singolo "What happened last night" presentato pochi giorni fa durante una puntata di Amici. Su Facebook, i The Kolors hanno anche anticipato la tracklist dell'album "You", che conterrà 12 canzoni tra cui "Dream alone", cantata con Andy Bell e Gem Archer, rispettivamente cantante del duo britannico Erasure e chitarrista degli Oasis.