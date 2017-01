Italiani strappano bandiera Thailandia: obbligati a chiedere scusa in un video

Brutta disavventura per due turisti italiani di 18 e 20 anni che sono stati fermati dalla polizia thailandese per avere strappato alcune bandiere nazionali, un gesto considerato offensivo non solo dalla legge ma anche dalla cultura locale.



L'atto vandalico sarebbe avvenuto sabato scorso davanti ad alcuni negozi di Bangkok ed i due ragazzi italiani, ubriachi, pensavano essere passati inosservati. Invece a monitorare le loro azioni c'erano gli occhi delle telecamere, così lunedì mattina i due giovani sono stati fermati.



Il vilipendio della bandiera della Thailandia, che oltrettutto è ancora in lutto per la morte del re sul trono dal 1946, ha suscitato forti indignazioni anche sul web dopo che il video del gesto è stato diffuso sui social network.



La polizia locale avrebbe quindi costretto i due italiani a fare un video dove chiedono scusa al popolo thailandese e dove, a quanto pare, spiegano che in Italia "la bandiera non è così importante". Chissà se la pensa allo stesso modo Sergio Mattarella, che per la Festa del Tricolore ha omaggiato una bandiera di 1.797 metri.