Sardegna: dai banditi al traffico di cannabis

'Tg2 Storie' torna sabato 11 marzo su Rai2.

"L'oro verde della Sardegna sembra essere la cannabis. Oggi infatti molti banditi, un tempo dediti a sequestri e rapine, puntano sulle coltivazioni di cannabis: più redditizie, meno rischiose, anche sotto il profilo della pena, se smascherati. Così apre la puntata 'Tg2 Storie', l'approfondimento del Tg2 con Maria Concetta Mattei, in onda sabato 11 marzo, alle 00.40, su Rai2" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



La Rai prosegue: "A seguire gli altri racconti della settimana: Curare in Uganda: è stata la missione di Piero e Lucille Corti, che hanno idealmente passato il testimone alla figlia Dominique, anche lei medico, che oggi guida di una Fondazione creata per offrire le migliori cure possibili al maggior numero di persone."



"Il Polo Nord uno dei luoghi più affascianti del pianeta e più soggetti al mutamento climatico a causa dell'innalzamento delle temperature del pianeta. Le azioni suggerite dagli scienziati per porvi rimedio. Dal clima ai cow boy moderni: Marchi e Nolin, figli di immigrati friulani. Si sono distinti in un singolare e affollatissimo raduno a Calgary, in Canada, per appassionati di prove davvero bizzarre e pericolose, compresa la monta dei tori. Non poteva mancare la storia di un giovane musicista come Giovanni Zanon: anima e passione sono gli ingredienti del successo internazionale da questo talentuoso violinista veneto, appena 18enne, che ha già vinto oltre trenta concorsi internazionali. Poi la storia di Luigi Zago, reduce di guerra classe 1921, che ricorda quando fu spedito a combattere in Russia fino alla tragica ritirata da quella terra gelida, ricoperta di neve, in cui molti commilitoni persero la vita. Dalla storia alla scienza con la mostra in corso a Palazzo Esposizioni a Roma dove Telmo Pievani, filosofo della scienza tra i principali studiosi di Darwin ha curato la grande mostra sulla clonazione" si continua.



"Tg2 Storie si chiude col racconto sulla mostra di Gian Piero Viglino che segna un nuovo avvio nella carriera artistica del pittore piemontese - si evidenzia in conclusione -, dopo 22 anni, ossia da quando la furia del Tanaro gli portò via infatti la casa con tutte le sue opere."