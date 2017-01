Terzo Valico: dopo intercettazioni su amianto serve commissariamento, dice PD

"Le sconcertanti intercettazioni delle conversazioni tra alcuni ex dirigenti COCIV non aggiungono nulla a quanto emerso il giorno stesso degli arresti: solo il Commissariamento può rimettere in piedi, su gambe solide, trasparenti e credibili il processo di realizzazione del Terzo Valico" dichiarano in una nota i senatori Daniele Borioli e Stefano Esposito del Partito Democratico, sulla risposta data dirigente Cociv il quale avrebbe detto al collega preoccupato per il materiale utilizzato nei cantieri: "C'è l'amianto? Tanto la malattia arriva fra trent'anni".



"Siamo stati i primi a chiederlo e la nostra sollecitazione ha trovato conferma nella valutazione dell'Autorità nazionale anti corruzione. - prosegue l'esponente dem - A maggior ragione non possiamo che assicurare, ora, tutto il nostro impegno nel sostenere la richiesta che viene dalle amministrazioni locali, affinché il Prefetto di Roma proceda con la massima urgenza ai provvedimenti del caso".