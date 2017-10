In Italia reati contro minori più 6%: 950 bambini vittime di violenza sessuale

Terre des Homme presenta il Dossier della Campagna Indifesa, svelando che in Italia aumentano del 6% in un anno i reati contro i minori. Nel 2016, ben 950 bambini (circa l'80% femmine) vittime di violenza sessuale.

Terre des Hommes conferma ciò che la cronaca di quest'ultimo periodo aveva fatto sospettare: in Italia sempre più bambini sono vittime di violenza sessuale. Nel Dossier della Campagna Indifesa, presentato oggi in Senato, si sottolinea infatti che nel 2016 il numero totale dei minori vittime di reato non è mai stato così alto da un decennio a questa parte, toccando la cifra di 5.383 minori e registrando un +6% rispetto al 2015.

I dati sono inquietanti. In un Paese che si definisce civile, inoltre, più di 2 bambini al giorno sono vittime di abusi sessuali pari a oltre 950 minori in un anno. Le bambine sono l'83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l'82% dei minori entrati nel giro della produzione di materiale pornografico, il 78% delle vittime di corruzione di minorenne, ovvero bambine al di sotto dei 14 anni forzate ad assistere ad atti sessuali.

Impressionante anche il dato degli omicidi volontari consumati: più che raddoppiati in un anno (da 13 a 21 minori vittime), di cui il 62% era una bambina o adolescente.

La maggior parte dei reati, tra cui i maltrattamenti che in alcuni casi arrivano anche al ricovero in ospedale, avvengono in famiglia.