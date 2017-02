Terra dei Fuochi: dopo rapporto ISS, morti di cancro 8 bambini in 20 giorni

Nonostante il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che metteva nero su bianco una "serie di eccessi della mortalità" nei 55 Comuni della Terra dei Fuochi, in circa 20 giorni sono morti ben 8 bambini colpiti da vari tumori. Dove sono le "soluzioni operative immediate, per bonificare e decontaminare i luoghi" che i politici chiedono ma non attuano mai?

Solo a gennaio l'Istituto Superiore di Sanità pubblicava i dati dello studio SENTIERI con l'aggiornamento della situazione epidemiologica nei 55 Comuni della "Terra dei Fuochi" (nella Provincia di Napoli e Caserta). Lo studio metteva nero su bianco che "il quadro epidemiologico della popolazione in oggetto è caratterizzato da una serie di eccessi della mortalità, dell'incidenza tumorale e dell'ospedalizzazione per diverse patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani".



Federico Gelli del PD aveva annunciato una interrogazione al ministro della Salute Beatrice Lorenzin chiarendo che il governo ha la responsabilità di "intervenire urgentemente per tutelare la salute" dei cittadini che abitano nella Terra dei Fuochi. Anche Paola Nugnes, senatrice del M5S, affermava che le conclusioni dello studio condotto dall'ISS "non lasciano margini di dubbio sul legame esistente fra inquinamento ambientale, malattie tumorali, eccessi della mortalità", chiedendo quindi al governo di intervenire "con soluzioni operative immediate, per bonificare e decontaminare i luoghi, dare garanzie sanitarie ai cittadini senza ulteriori colpevoli ritardi".



Nonostante questo, nella Terra dei Fuochi si continua a morire, e a farne le spese sono soprattutto i più piccoli. Lunedì 6 febbraio le mamme riunite nel comitato "Vittime della Terra dei Fuochi" hanno infatti protestato davanti alla Prefettura di Napoli, dove era in corso una riunione su Bagnoli con il ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, denunciando che in circa 20 giorni sono morti al Pausilypon, il polo pediatrico oncologico di Napoli, ben 8 bambini tra i sette mesi e gli undici anni.



"Vogliamo qualcosa di vero. Non solo parole. Noi non possiamo subire queste perdite e tanto dolore" chiariscono le mamme costrette a vivere in uno di quei 55 Comuni della Terra dei Fuochi, dove si continua a smaltire illegalmente rifiuti di ogni tipo letteralmente a cielo aperto e sotto gli occhi di tutti.