Con responsabilità professionale stop medicina difensiva, dice Piccione (PD)

Teresa Piccione del PD sulla legge sulla responsabilità professionale dei sanitari.

"Quella sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari è una legge molto attesa, che garantisce la tutela e la sicurezza delle cure, i diritti del malato e quelli degli stessi operatori sanitari chiarendo le responsabilità di ciascuno e riorganizzando la materia giuridica del contenzioso", dichiara in una nota Teresa Piccione, deputata del Partito Democratico e componente in Commissione Affari sociali della Camera.



"E' una legge per la quale si è registrato un grande impegno parlamentare. - precisa - Si potrà così mettere fine alla cosiddetta 'medicina difensiva', nociva per i malati e oltremodo costosa per la sanità nazionale, e destinare il recupero di queste risorse per incrementare i servizi sanitari per i cittadini".