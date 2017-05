Ddl Aerospazio, Bellanova: aumenterà competitività del settore

Teresa Bellanova, vice ministro allo Sviluppo Economico, sul ddl Aerospazio.

«Sostenere un settore eccellente come quello dello spazio e dell'aerospazio significa, concretamente, porsi il problema di come eccellere nella globalizzazione della qualità, confermando il nostro Paese come un competitor di tutto rispetto», dichiara in una nota Teresa Bellanova, vice ministro allo Sviluppo Economico, riguardo l'approvazione in Senato del disegno di legge sull'Aerospazio che adesso passa alla Camera.



«Tutti i punti qualificanti il disegno di legge - prosegue Bellanova - sono tesi ad assicurare il coordinamento delle politiche spaziali ed aerospaziali e a ottimizzare il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, con un ruolo centrale del Presidente del Consiglio di guida e raccordo, necessario se puntiamo ad una sintesi alta anche circa il coordinamento delle politiche dei Ministeri in tema. Per questo è importante cogliere l'innovazione in fatto di governance che il disegno inaugura, rafforzata dall'istituzione del Comitato interministeriale e dal rafforzamento del ruolo dell'Agenzia spaziale italiana. Tutti elementi tesi a esaltare la competitività del settore, con ricadute importanti sulla filiera e sui territori. Innovazioni che le imprese da tempo sollecitavano e a cui oggi si dà una risposta avanzatissima».