Non solo baby gang a Vigevano: i numeri sul bullismo di Telefono Azzurro

Telefono Azzurro commenta gli episodi di bullismo e delinquenza messi in atto dalla baby gang di Vigevano.

"I Carabinieri di Vigevano hanno sgominato una banda di minorenni che prendeva di mira compagni di classe e vicini di casa ritenuti più deboli, in particolare una di queste vittime. Una serie di violenze e abusi raccapriccianti che ha trovato nel silenzio e nel muro di omertà un solido alleato per la sua prolungata manifestazione" denuncia in una nota Telefono Azzurro, commentando l'inquietante fatto di cronaca.



"La vergogna e l'indifferenza. Ma anche la mancanza di strumenti necessari all'individuazione degli elementi distintivi che caratterizzano il bullismo hanno portato Telefono Azzurro a redigere e mettere a disposizione gratuitamente e di tutti sul sito azzurro.it il booklet 'A prova di bullo' - La Guida per i genitori per informarsi bene e agire al meglio'. Nata grazie al lavoro di Enable - un network internazionale che coinvolge diversi paesi, tra cui Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia e Regno Unito", viene quindi ricordato.



"In riferimento alla sola parte emersa del fenomeno Telefono Azzurro ha gestito nel 2016 una media di 1 caso al giorno tramite il team di operatori e psicologi operativi 24 ore su 24 alla linea d'ascolto gratuita 1.96.96 e la chat su azzurro.it, un filo diretto attivo da trent'anni e costantemente al fianco delle vittime di violenze soprusi", viene quindi riferito.



"Le segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo riguardano il 10% delle richieste di aiuto rivolte a Telefono Azzurro e provengono per la maggior parte dal Nord (il 46%), il 31% dal sud e isole, dal centro il 23. Addirittura Il 35% degli studenti dichiara di essere stato oggetto di bullismo psicologico a scuola". si specifica quindi.



"Anche la sua manifestazione 2.0, il cyberbullismo, è altrettanto impietosa, come rivelano i risultati di un'indagine Doxa condotta dall'Associazione, secondo cui ben Il 48% degli intervistati ha paura di incontrare su internet persone che non sono chi dicono di essere; il 41% teme di essere contattato da estranei che chiedono numero di telefono e indirizzo o in generale informazioni personali; il 41% teme di ricevere richieste sessuali da adulti o di essere molestati nelle app di gioco (36%)", viene quindi evidenziato.



"Il web in generale non viene percepito come un posto sicuro, ma terreno fertile di hate speech (ogni discorso che incita la violenza o azioni mirate ad aumentare il pregiudizio contro categorie di persone) e contenuti offensivi, soprattutto che riguardavano l'orientamento sessuale (23%), la razza (20%) e le caratteristiche fisiche (16%)", prosegue l'associazione.



"Occorrono una legge e un piano definitivo in grado di produrre interventi immediati. - dichiara quindi Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e docente di Neuropsichiatria Infantile - Accanto a questo, occorre valorizzare le azioni preventive e il ruolo degli adulti: far sì, quindi, che i bambini possano crescere accompagnati da genitori e insegnanti e le vittime si sentano libere da vergogna nel denunciare, sostenute, credute e aiutate con molta attenzione, competenza e sensibilità. Nelle scuole, nelle linee di ascolto e nel rapporto quotidiano con bambini e adolescenti respiriamo un bisogno di risposte concrete. E di una necessità diffusa di informazione".