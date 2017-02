Tapiro d'oro a Matteo Renzi: "me lo merito proprio"

Dopo l'assemblea del PD consegna del Tapiro d'oro a Matteo Renzi.

Questa sera a Striscia la notizia la consegna del Tapiro d'oro a Matteo Renzi per la difficile situazione che sta attraversando il Partito Democratico in questo momento.



Valerio Staffelli, raggiunto l'ex premier al termine dell'assemblea nazionale del PD a Roma, ha spiegato: "Le diamo questo Tapiro d'oro cumulativo per le dimissioni, la scissione, il ricatto, un po' per tutto". Matteo Renzi, invece, ha risposto: "Un Tapiro cumulativo me lo merito proprio. Ho dato più dimissioni io in un mese che gli altri politici in tutta la vita".