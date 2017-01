Tapiro d'oro a Marracash e Gué Pequeno per "guerra social" contro Fedez

Ieri sera Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro d'oro a Marracash e Gué Pequeno per la 'guerra tra rapper' dei giorni scorsi, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Fedez.



"Lo dedico a tutti gli invidiosi. Però sai quanti dischi vendo? Dovevi darmelo di platino, di diamanti!. - ironizza Marracash prendendo in giro Fedez - Ero troppo frustrato per non avere ancora un Tapiro... ora, grazie a Pinocchio (Fedez, ndr), ce l'ho. Grazie!'."



Marracash ha poi commentato la 'guerra' a colpi di video e hashtag sui social network con Fedez, e ribadisce: "Alla sfilata, tra me e lui, non è successo niente. Solo che poi, come purtroppo spesso fa, ha inventato questa cosa. A lui vorrei dire questo, visto che ci accusa di essere invidiosi: non è che se uno non va sull'uovo di Pasqua, non si fa i trasferelli, non piange in tight e non fa una fiction in tv, è un frustrato. Io sono ben contento di non fare questa roba qua. Nell'intervista al Corriere abbiamo solo detto: non siamo quella roba là. Noi siamo contenti, il nostro disco è un successo".



Staffelli ha infine chiesto ai due rapper se considerano risolta la questione ma Gué Pequeno, poco convinto, si è limitato a rispondere: "Il mio primo Tapiro, mi farò una collana d'oro per andare al concerto di Pinocchio!".