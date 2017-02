Susanna Camusso riceve Tapiro d'oro per parcheggi selvaggi poliziotti

Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro al leader della CGIL.

Stasera a Striscia la notizia Susanna Camusso, leader della CGIL riceverà il Tapiro d'oro "perché il suo sindacato (Silp Cgil di Napoli) ha giustificato i parcheggi selvaggi dei poliziotti davanti alla questura di Napoli", viene riferito in una nota.



"Infatti - si spiega -, come documentato dai servizi di Luca Abete degli scorsi giorni, molti poliziotti parcheggiano le auto fuori dagli spazi riservati, in seconda e terza fila, in curva e sui marciapiedi; inoltre, alcuni affidano la vettura addirittura al parcheggiatore abusivo."



Susanna Camusso, intercettata a Firenze da Valerio Staffelli, ha precisato: «Non si può parcheggiare in terza fila, ma questo vale per chiunque. Deve rivolgersi a chi ha giustificato questo atteggiamento, non a me. Io rivendico il diritto al parcheggio per tutti, perché i lavoratori devono essere messi nelle condizioni di avere il parcheggio e di poter raggiungere i loro luoghi di lavoro».