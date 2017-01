Etilometri non funzionanti: Tapiro d'oro a Graziano Delrio

Valerio Staffelli di Striscia la notizia consegnerà il Tapiro d'oro al ministro Graziano Delrio per la difficoltà di fornire etilometri tarati ed efficienti alle forze di polizia. Esistono, infatti, solo due centri per il controllo di questi apparecchi, ambedue gestiti dal Ministero dei Trasporti: uno è a Roma ed è chiuso, l'altro si trova a Milano e ha tempi d'attesa lunghissimi. Per questo motivo, pare che il 50% delle pattuglie che dovrebbero impiegare gli etilometri per controllare gli automobilisti, non ha la possibilità di utilizzarli.



Il ministro Delrio, raggiunto dal tapiroforo, gli ha dato ragione dichiarando: «Ci sono stati dei problemi tecnici e bisogna assolutamente risolverli. Gli etilometri sono importanti per la sicurezza dei nostri cittadini. È un Tapiro che prendo come impegno ad accelerare le pratiche per rimetterli in sesto».