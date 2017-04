Belen Rodriguez e Andrea Iannone: pose sexy fanno cadere pilota. Tapiro d'oro

Tapiro d'oro per Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

"Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Belen Rodriguez e Andrea Iannone per le foto pubblicate da 'Chi' che li ritraggono in pose sexy. Questo 'training amoroso' sembra infatti non aver giovato al pilota che, durante il Gran Premio del Qatar, è caduto mentre era in lotta con Marquez e Vinales per la conquista del podio" dà notizia Mediaset.



"Al tapiroforo, che li ha intercettati nel cuore della movida milanese, Iannone ha spiegato che non è vero: lo scorso 14 agosto, infatti, ha vinto il Gp d'Austria con Belen Rodriguez come spettatrice d'eccezione. La prova del nove sarà la prossima gara, quella in Argentina, dove lei non potrà seguirlo in quanto impegnata in Italia con i festeggiamenti del compleanno del piccolo Santiago. Belen ha poi confermato a Staffelli quanto dichiarato a proposito di Valentino Rossi, che in Qatar si è classificato terzo: 'È il numero uno'", viene riferito.



"A proposito dell'ex cuoco del 'Ricci' (il locale gestito da Belen Rodriguez insieme a Joe Bastianich) che in un servizio di Report ha denunciato i due di farlo lavorare anche 16-17 ore al giorno, l'attapirata showgirl ha spiegato: 'Il Ricci aveva già smentito subito dopo la messa in onda del servizio'. Con l'ex cuoco non ci sarebbero mai stati problemi, ma gli avvocati ci stanno lavorando. Infine, Staffelli ha consigliato a Iannone di ripassare un po' di nozioni di scuola guida, perché il suo parcheggio era particolarmente fantasioso", viene anticipato.