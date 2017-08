Tap: su investimenti compensativi serve partecipazione territorio, dice CGIL

La CGIL dopo l'ncontro a Palazzo Chigi con Confindustria, Tap e Snam.

"La CGIL durante la riunione convocata dal Governo sugli investimenti compensativi relativi al gasdotto Tap, ha posto come condizione la presenza delle istituzioni territoriali al confronto", si dichiara in una nota da Corso d'Italia. "La partecipazione, la condivisione e il coinvolgimento del territorio - precisa infatti il sindacato - sono per la nostra organizzazione fondamentali, tanto più, come in questo caso, se in discussione vi sono interventi che ricadono direttamente su di esso".

"Questa è la ragione per cui la CGIL non si è espressa nel merito delle proposte presentate, auspicando che il percorso cominciato veda, a partire da settembre, la presenza al Tavolo di tutti gli attori istituzionali, compresi quelli salentini", si precisa infine.