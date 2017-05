No Tap, Gentiloni incontra Soros e non Serravezza: stop sciopero sete

Giuseppe Serravezza, oncologo No Tap e responsabile Scientifico Lilt Lecce, sospende dopo 8 giorni lo sciopero della sete ma prosegue quello della fame finché non verrà "un segnale dal governo". Michele Emiliano chiede un incontro con Paolo Gentiloni, che per il momento però preferisce ricevere solo George Soros.

"Solo l'acqua, solo l'acqua. Il cibo, dopo che verrà un segnale dal governo". Queste le prime parole dell'oncologo e responsabile Scientifico Lilt Lecce Giuseppe Serravezza, che ha interrotto lo sciopero della sete iniziato 8 giorni fa ma prosegue quello della fame.



Questo, per continuare a protestare contro la localizzazione del gasdotto TAP nella Marina di Melendugno in località San Foca, chiedendo la possibilità di modificare il progetto.



"Cinque anni per far capire che il Salento non può più permettersi opere così impattanti. Accanto a queste motivazioni, ce ne sono altre, di carattere quasi personale: sono i miei pazienti che non ci sono più, i tanti che andandosene mi hanno chiesto di fare qualcosa per evitare ai loro figli la stessa sofferenza" aveva spiegato l'oncologo qualche giorno fa.



L'interruzione dello sciopero della sete è stato deciso a causa delle gravi condizioni di salute di Serravezza, che chiede solamente che il governo accetti di ascoltare le proposte dei sindaci salentini. Finora, però, Paolo Gentiloni ha preferito incontrare solo lo speculatore di Borsa George Soros.



"La Regione il segnale ce l'ha dato ed è molto confortante e di speranza", dice Serravezza, che è stato visitato dal governatore della Puglia Michele Emiliano.



"Chiederemo un incontro al Presidente del Consiglio Gentiloni perchè i sindaci e il comitato No Tap siano ascoltati dal governo al fine di trovare una soluzione che stia bene a tutti, concordata con le popolazioni locali. - spiega su Facebook Emiliano - L'impressione è che il governo non abbia ancora tutte le notizie necessarie per decidere bene cosa fare. Abbiamo preso questo impegno: chiederemo questo incontro, se non ci sarà dato in tempi brevissimi partiremo comunque per Roma, ci siederemo garabatamente ed educatamente sotto Palazzo Chigi in attesa che questo incontro ci venga concesso".



Giuseppe Serravezza precisa infatti che interromperà lo sciopero della fame solo quando incontrerà "il governo nazionale".