Tania Cagnotto entra nella Commissione atleti dei Comitati olimpici europei

"Tania Cagnotto entra nella nuova commissione atleti dei Comitati Olimpici Europei - viene scritto in un comunicato del CONI -, per il quadriennio 2017-2021. La tuffatrice azzurra, argento olimpico a Rio 2016 nel trampolino da 3 metri sincronizzato con Francesca Dallapé e bronzo individuale, è stata scelta a Montecarlo, nell'Assemblea degli atleti europei, fra i 18 candidati per gli otto posti a disposizione (sei per gli sport estivi e due per quelli invernali)."



Il Comitato olimpico nazionale italiano sottolinea infine: "A presiedere la nuova commissione il discobolo estone Gerd Kanter, con l'ungherese Balazs Baji (110 hs) come vice e l'irlandese David Harte (hockey prato) nelle vesti di segretario. Completano la commissione il lettone Gunta Latiseva-Cudare (atletica), il turco Nevriye Yilmaz (basket), la slovacca Jana Daubnerova (biathlon) e il norvegese Eldar Ronning (sci fondo)."