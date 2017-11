Tale e quale show (Rai1): Maria De Filippi quarto giudice

Rai1, Tale e quale show, 17 novembre 2017 alle 21 e 25. Maria De Filippi quarto giudice.

"Parte la caccia al titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2017' con un mini torneo di 3 puntate. Dopo la proclamazione del 'Campione di Tale e Quale Show 7', avvenuta sabato scorso, che ha visto la vittoria di Marco Carta, comincia la corsa verso la finalissima del 1 dicembre" viene rivelato in un comunicato della Rai.



"Sul palco dello studio 5 della Dear di Roma, si 'sfideranno' i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa settima edizione (Marco Carta, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Annalisa Minetti, Alessia Macari, Valeria Altobelli) e i migliori 6 dell'anno scorso (Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi)" prosegue la tv di Stato.



Si continua dunque: "Eliminati invece Piero Mazzocchetti, Dario Bandiera, Platinette, Edy Angelillo, Benedetta Mazza e Claudio Lippi. Inizia quindi una nuova appassionante avventura, dove tutti saranno alle prese con i big della musica nazionale e internazionale di cui dovranno imitare alla perfezione voce, portamento e stile, cantando esclusivamente dal vivo, sempre sotto l'occhio scrupoloso e ironico della giuria composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. A cui si aggiunge per l'occasione, come quarto giudice, Maria De Filippi. L'ottavo appuntamento con il programma, andato in onda sabato 11 novembre, ha visto alla fine il successo di Marco Carta, 'Campione di Tale e Quale Show 7'. Sul podio, Annalisa Minetti e Filippo Bisciglia, mentre la vittoria di puntata è andata a Federico Angelucci che ha imitato Loretta Goggi. Ricapitolando, Angelucci si è aggiudicato 3 vittorie di puntata (Mina, Freddie Mercury e Goggi) così come la Minetti (Celine Dion, Lp e Mia Martini) mentre Bisciglia è arrivato davanti a tutti in due occasioni (Franco Califano e Ligabue)" si osserva.



"Al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si 'sottoporranno' ai voti della giuria, che avrà il compito di valutare le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale" si illustra in conclusione.