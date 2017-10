Tale e Quale Show 2017 torna di venerdì: nuovi ribaltoni in classifica?

'Tale e Quale Show', nuovo appuntamento venerdì 13 ottobre su Rai1.

"Tutto pronto per la quarta puntata di 'Tale e Quale Show', il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani, venerdì 13 ottobre, alle 21.25. Si torna alla consueta collocazione del venerdì sera (la settimana scorsa il programma è andato in onda di sabato per fare spazio alla Nazionale italiana di calcio)" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



"E ora si fa davvero sul serio: i 12 protagonisti sono oramai pienamente consapevoli delle proprie possibilità e di come possono 'trasformarsi' fisicamente e vocalmente nelle star della musica nazionale e internazionale. E difatti la classifica provvisoria ha fatto registrare grandi ribaltoni e ora vede in testa Filippo Bisciglia - illustra inoltre la Rai -, vincitore dell'ultima puntata: il suo omaggio a Franco Califano, con 'Minuetto' l'ha visto primeggiare su Donatella Rettore (Gabriella Ferri) e Piero Mazzocchetti (Roby Facchinetti). Ma i punti che separano tutti i big della trasmissione sono davvero pochi e dunque le sorprese sono dietro l'angolo. E la quarta puntata, in diretta dagli studi della Dear di Roma, promette emozioni e spettacolo."



"Ecco cosa la 'roulette-slot machine' ha riservato ai protagonisti che - si fa quindi sapere -, è bene ricordare, cantano rigorosamente dal vivo: Valeria Altobelli dovrà interpretare la classe di Fiorella Mannoia, Edy Angelillo ricorderà lo swing del Trio Lescano, Federico Angelucci onorerà il ricordo di Lucio Battisti, Filippo Bisciglia si metterà alla prova con Eros Ramazzotti, Marco Carta vestirà i panni di Michele Zarrillo, Claudio Lippi si trasformerà in Toto Cutugno, Alessia Macari interpreterà Heather Parisi, Benedetta Mazza sarà impegnata con la disco music di Gloria Gaynor, Piero Mazzocchetti 'dovrà vedersela' con Elton John, Annalisa Minetti sarà Lp, Mauro Coruzzi (Platinette) avrà le sembianze di Boy George e Donatella Rettore quelle di Ornella Vanoni."



"Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a uno show in grande stile, anche grazie alle splendide e originali coreografie che accompagnano le varie esibizioni e a una giuria attenta a osservare nel minimo dettaglio ogni protagonista. E se 'dietro' al bancone ci sono tre assi come Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, lo spettacolo è assicurato tra simpatia, ironia e giuste osservazioni. Ma senza il dietro le quinte non potrebbe esserci 'Tale e Quale Show'. Già, perché qui vi lavora un team di professionisti composto da costumisti, truccatori, parrucchieri e 'vocal coach' (Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi e la 'actor coach' Emanuela Aureli) che segue passo dopo passo tutte le 'evoluzioni' dei 12 protagonisti" si prosegue.



"Dopo la terza puntata, ecco la classifica provvisoria, ricordando che ai voti conquistati si aggiungeranno tutti quelli delle restanti puntate per arrivare poi a quella finale che decreterà il vincitore della settima edizione di 'Tale e Quale Show' : Filippo Bisciglia, Marco Carta, Annalisa Minetti, Federico Angelucci, Piero Mazzocchetti, Platinette, Donatella Rettore, Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Claudio Lippi" si continua.



Si conclude: "Da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si 'sottoporranno' ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Oramai è una presenza fissa e costante del varietà, le sue missioni 'impossibili' sono diventate un cult per i telespettatori. Quest'anno lui, Gabriele Cirilli, si è messo alle prove anche imitando i personaggi dei cartoni animati: in questa puntata vestirà i panni di Ariel, la 'Sirenetta'. Tutti gli arrangiamenti saranno curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, con la consulenza musicale di Fabrizio Bigioni."