Tale e Quale Show 2017: in arrivo il gran finale, in testa Marco Carta

Max Tortora il quarto giudice di Tale e Quale Show 2017, la finale in onda sabato 11 novembre su Rai1.

"Tutto pronto per il primo gran finale di 'Tale e Quale Show', il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e che andrà in onda, eccezionalmente, sabato 11 novembre alle 21.25. Una puntata, quest'ottava, che promette emozioni e che sarà nella tradizione del grande show del sabato sera, con la partecipazione di ospiti a sorpresa. Una serata in cui sarà proclamato il 'Campione di Tale e Quale Show 7', ma durante la quale saranno resi noti anche i nomi degli altri 5 meglio classificati del programma che insieme a lui (o lei) 'sfideranno' i 6 migliori della precedente edizione nelle restanti 3 puntate (da venerdì 17 novembre fino all'1 dicembre) per il titolo definitivo di 'Campione di Tale e Quale Show 2017'. Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Dario Bandiera, Filippo Bisciglia, Marco Carta, Claudio Lippi, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Piero Mazzocchetti, Annalisa Minetti e Mauro Coruzzi (Platinette): tutti pronti a 'giocarsi' le ultime carte per cercare di andare avanti il più possibile in classifica e continuare a essere protagonisti del varietà" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si osserva inoltre: "Una nuova appassionante avventura dove saranno alle prese come tradizione con i big della musica nazionale e internazionale, di cui dovranno imitare alla perfezione, cantando esclusivamente dal vivo, voce, portamento e stile. Il tutto sempre sotto l'occhio vigile di una giuria di altissimo livello, composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Quarto giudice, per l'occasione, l'attore Max Tortora. Sarà una serata adrenalinica, dove tutto è ancora possibile perché la classifica provvisoria parla di un sostanziale equilibrio che potrebbe stravolgersi al termine delle varie esibizioni. Alla fine di quest'ottavo appuntamento sarà stilata la classifica definitiva che permetterà ai primi 6 di proseguire, da venerdì 17 novembre, con 6 protagonisti dell'edizione 2016 di 'Tale e Quale Show' : Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi. La settima puntata è andata in archivio con la vittoria di Federico Angelucci: la sua interpretazione di Freddy Mercury è particolarmente piaciuta e per lui si è trattato del secondo successo di puntata dopo aver trionfato con un'eccezionale imitazione di Mina. Secondo Marco Carta (Pharrell Williams) e terzo posto per Piero Mazzocchetti (Mino Reitano)."



"Ecco invece gli accoppiamenti per sabato 11: Valeria Altobelli se la vedrà con il pop di Paola Turci - si illustra dunque -, Edy Angelillo sarà Debbie Harry dei Blondie, Federico Angelucci dovrà imitare Loretta Goggi, Dario Bandiera avrà le sembianze rock di Piero Pelù, Filippo Bisciglia si metterà alla prova con Antonello Venditti, Marco Carta porterà sul palco Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Claudio Lippi ricorderà il mito di Giorgio Gaber, Alessia Macari vestirà i panni di Lady Gaga, Benedetta Mazza sarà alle prese con Diana Ross, Piero Mazzocchetti dovrà imitare lo charme di Charles Aznavour e Annalisa Minetti quello di Liza Minnelli, Mauro Coruzzi (Platinette) omaggerà Wanda Osiris."



"La classifica provvisoria vede in testa Marco Carta, nonostante non abbia mai vinto nessuna delle sette puntate precedenti. A seguire Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Piero Mazzocchetti, Dario Bandiera, Alessia Macari, Valeria Altobelli, Platinette, Edy Angelillo, Benedetta Mazza, Claudio Lippi" si precisa infine.