Na Tale e Quale show: puntata speciale con le canzoni di Natale

"Lunedì 26 dicembre alle 14.00 su Rai1 torna l'allegra brigata di 'Na Tale e Quale Show' con Carlo Conti per celebrare Natale in musica. La scintillante e calda atmosfera delle feste natalizie verrà riproposta in un imperdibile show da vivere con tutta la famiglia. - si annuncia in una nota - Carlo Conti torna con una puntata speciale con le canzoni di Natale più conosciute e amate, interpretate rigorosamente dal vivo da una straordinaria squadra di talenti".



"Di nuovo insieme sul palco di Carlo Conti, tra i protagonisti del 2016 e delle passate edizioni di Tale e Quale Show, Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno Frank Sinatra e Dean Martin con 'Let it snow! Let it snow! Let it Snow!'; Attilio Fontana e Clizia Fornasier, che proprio a Tale Quale Show si sono conosciuti e innamorati, si trasformeranno nella coppia John Lennon-Yoko Ono con 'Happy Xmas (War is over)'; Serena Rossi avrà la voce di Mariah Carey con 'All I want for Christmas is you', mentre Leonardo Fiaschi diventerà George Michael con 'Last Christmas'. - viene anticipato - La vincitrice della prima edizione del programma, Serena Autieri, interpreterà Celine Dion con 'Adeste Fideles'. A Matteo Becucci, protagonista del 2014, il compito di diventare José Feliciano con 'Feliz Navidad', mentre Sergio Friscia dovrà calarsi nei panni di Zucchero con 'White Christmas'. Sfida difficilissima per Fiordaliso, tra le star del 2013, e per la vincitrice della sesta edizione Silvia Mezzanotte, che saranno rispettivamente Aretha Franklin con 'Oh happy day' e Mina con 'Jingle bell rock'. Deborah Iurato diventerà Laura Pausini con 'Santa Claus is coming to town', il campione della scorsa edizione Francesco Cicchella interpreterà il crooner Michael Bublé con 'Jingle bells' mentre Davide Merlini sarà Jon Bon Jovi con 'Hallelujah'."



"Insieme alla giuria, composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Claudio Amendola, anche Fabrizio Frizzi e Mara Venier. - si precisa - E ancora, nella propria postazione il mitico team artistico, con il Maestro Pinuccio Pirazzoli che cura gli arrangiamenti, il coreografo Fabrizio Mainini e il suo chorus per il ballo, e i quattro insostituibili coach, Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Silvio Pozzoli, pronti a dispensare preziosi consigli agli artisti in gara. Presenza immancabile anche quella dell'incorreggibile e sempre divertente Gabriele Cirilli: in questa puntata per lui una imitazione davvero sorprendente tutta in versione natalizia, che lo vedrà esibirsi accanto a degli ospiti speciali".