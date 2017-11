Tari gonfiata: con risarcimenti Comuni rischiano default, dice Codacons

Il Codacons sul caso della TARI gonfiata dai Comuni.

"Una valanga di cause risarcitorie sta per abbattersi sui Comuni Italiani, al punto che le casse delle amministrazioni corrono rischi elevatissimi di default" avverte in una nota il Codacons, che annuncia si farà promotore di una azione risarcitoria collettiva contro i Comuni che hanno riscosso somme illecite attraverso la TARI.



"La questione è quella dell'errore commesso dalle amministrazioni comunali derivante dal conteggio sbagliato della quota variabile del tributo e che ha comportato prelievi decisamente superiori al dovuto, anche il doppio in alcuni casi" sottolinea l'associazione dei consumatori.



«Una valanga di cause patrocinate dal Codacons sta per abbattersi sui Comuni, che saranno chiamati non solo a restituire il maltolto, ma anche a pagare gli interessi di legge e le spese nei confronti dei cittadini che agiranno attraverso la nostra associazione - spiega il presidente Carlo Rienzi - Intanto presenteremo un esposto alle Procure della Repubblica affinché indaghino per il reato di truffa e appropriazione indebita, chiedendo al tempo stesso il sequestro cautelare delle somme incamerate dai Comuni negli ultimi 5 anni attraverso la TARI».