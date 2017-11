Tari gonfiata: Codacons ipotizza truffa aggravata e diffida Anci

Il Codacons presenta un esposto a 104 Procure sul caso della TARI gonfiata e diffida l'associazione dei Comuni.

"Piovono le denunce del Codacons sul caso della Tari gonfiata. - si annuncia in una nota - L'associazione ha inviato oggi un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia e alle Corti dei Conti regionali, nonché una diffida urgente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani".



"Nello specifico l'associazione ha chiesto alle Procure di aprire una indagine, ognuna nell'ambito della propria competenza territoriale, in merito ai presunti errori commessi dalle amministrazioni comunali nel conteggio sbagliato della quota variabile del tributo TARI, che avrebbero comportato prelievi decisamente superiori al dovuto a danno degli utenti, accertando l'eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti quali il reato di cui all'art. 646 c.p. appropriazione indebita e di cui agli artt. 640 c.p. truffa e 640 bis c.p. truffa aggravata" viene precisato.



"Alle Corti dei Conti delle singole regioni il Codacons ha chiesto di verificare eventuali danni sul fronte erariale e usi distorti dei fondi pubblici raccolti attraverso la tassa sui rifiuti 'gonfiata', mentre all'Anci l'associazione ha rivolto una formale diffida chiedendo di ordinare agli 8000 Comuni italiani di pubblicare entro 48 ore da oggi sui propri siti internet le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicate sul proprio territorio al fine di determinare con esattezza quali amministrazioni abbiano interpretato in modo errato le norme, e consentire agli utenti di ottenere rimborsi automatici per le maggiori somme pagate" si sottolinea infine.