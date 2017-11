TARI gonfiata: "Comuni non aumentino tassa per recuperare rimborsi"

Federconsumatori interviene sul caso della TARI gonfiata.

"Stiamo ricevendo molte richieste di supporto da parte dei cittadini in relazione alla questione della quota variabile TARI, che diversi Comuni hanno applicato illegittimamente anche alle pertinenze delle utenze domestiche. - informa in una nota Federconsumatori - Prima di tutto, per intervenire con prontezza e precisione, abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente all'Anci, al fine di avviare un confronto relativamente alle modalità di rimborso degli importi pagati e non dovuti".



"Vorremmo evitare in ogni modo, infatti, che i Comuni, per fare fronte a tele emergenza si trovassero a disporre possibili scenari di aumento nella tariffazione negli anni a venire. Temiamo, infatti, che i Comuni possano recuperare gli importi erogati per i rimborsi nella parte della tariffa commisurata alla superficie ed alla composizione del nucleo familiare, oppure attraverso una riduzione del servizio, o ancora operando sull'aumento della tassazione di altri servizi. - specifica l'associazione dei consumatori - In ogni caso, ciò andrebbe a danno del cittadino".



Federconsumatori chiede quindi "il blocco immediato dell'imposizione di tali voci nella TARI 2018" ed una "proporga della seconda rata della TARI 2017". "Per chi, invece, ha già pagato e comunque per ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto dal 2014, stiamo raccogliendo il mandato dei cittadini ad assisterli, qualunque sarà l'evoluzione della vicenda" si assicura.