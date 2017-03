Svezia ha paura della Russia e reintroduce servizio militare obbligatorio

LA Svezia teme il riarmo della vicina Russia ed il governo a guida progressista decide di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per tutti i nati dopo il 1999.

La Svezia, che non fa parte della NATO, teme il riarmo della vicina Russia e come risposta politica decide di reintrodurre il servizio militare obbligatorio.



Il governo ha preso questa decisione stanco di quelle che considera continue violazioni delle acque territoriali da parte di sottomarini spia della Voenno-morskoj flot, la Marina militare della Federazione Russa. La Svezia lamenta inoltre frequenti sconfinamenti di caccia e bombardieri atomici dell'Air Force russa, i quali pare che a transponder spenti avrebbero più volte volato sopra la rotta d'atterraggio di Arlanda, il più grande dei 4 aeroporti di Stoccolma.



Il governo a guida progressista ha quindi deciso di reintrodurre la leva obbligatoria, abolita appena 7 anni fa dall'esecutivo di centrodestra. Il ritorno del servizio militare obbligatorio "rientra nel programma di aumentare la capacità militare", come precisa il ministro della Difesa Peter Hultqvist.



Il decreto deve ancora passare al vaglio del Parlamento ma l'approvazione sembra essere scontata. Il servizio di leva obbligatorio riprenderà quindi con ogni probabilità dalla prossima estate e riguarderà tutti gli svedesi nati dopo il 1999.