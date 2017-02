Pirateria online: web è nuova frontiera della contraffazione, dice Cenni (PD)

"Un ottimo lavoro quello svolto dalla Guardia di Finanza. La vicenda conferma quanto il web rappresenti la nuova frontiera della contraffazione e quanto sia necessario proseguire, coordinare ed affinare ogni strumento di contrasto" dichiara in una nota la deputata PD Susanna Cenni, commentano il sequestro di 50 siti web che offrivano la visione dei maggiorni giornali italiani.



"E proprio con il fine di porre un serio contrasto a questo fenomeno sarà utile la relazione sulla contraffazione on line che in Parlamento sta giungendo a conclusione", sottolinea infine l'esponente dem.