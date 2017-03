Periferie: risorse a Prato importanti per lotta a contraffazione, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD sulle convenzioni per la riqualificazione delle periferie.

"Bene oggi a Palazzo Chigi la firma alle convenzioni per la riqualificazione delle periferie - commenta in un comunicato la deputata del Partito Democratico Susanna Cenni -, concretizzandosi così un impegno da 500 milioni per i 24 migliori progetti classificati."



"Paolo Gentiloni ha finalmente dato risposte reali a domande difficili e urgenti. Prato è tra i 24 comuni che potranno utilizzare le risorse previste. Una grande occasione anche per accrescere assieme alla Regione Toscana - riflette quindi la parlamentare del PD -, l'azione contro la contraffazione, nella difficile battaglia contro lo sfruttamento del lavoro nero spesso concentrato nei capannoni dormitorio."



"Più risorse alle periferie vorrà dire - descrive in conclusione -, ne sono certa, poter intervenire ancora più adeguatamente sui contesti necessari per una riqualificazione urbanistica, economica e sociale."