Mipaaf: 60 milioni di cibo sequestrato. Ora pene più severe, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD riflette sulla contraffazione alimentare.

"Ben 60 milioni di cibo sequestrato in 4 mesi, dagli ispettori del Mipaaf, è un dato che ci dà due indicazioni: da un lato che abbiamo strumenti di contrasto importanti e una attività continua di tutte le forze competenti, dall'altro che il fenomeno contraffazione e falso non accenna a diminuire" osserva in una nota la deputata del Partito Democratico Susanna Cenni.



"Servono norme più stringenti per scoraggiare i reati. - sottolinea - Le frodi agroalimentare vanno perseguite con un sistema punitivo più adeguato e condivido la proposta di riforma delle norme a tutela dei prodotti alimentari presentata al Ministro della Giustizia Orlando, dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare presieduta da Giancarlo Caselli. La sicurezza a tavola e nella filiera, anche online, è una nostra priorità. Vogliamo tutelare la salute dei consumatori, proteggere la qualità del Made in Italy e combattere l'illegalità dalla parte dei produttori onesti".