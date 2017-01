Farmaci contraffatti: attivare sistema di tracciabilità, chiede Cenni (PD)

"Attivare un sistema di controllo e tracciabilità pubblico ed efficace sulle sacche di circolazione di farmaci extra Servizio Sanitario Nazionale - chiede in un comunicato Susanna Cenni, deputata del Partito Democratico -, implementare ogni possibile miglioramento e investire in formazione sin dalla scuola."



Spiega: "Sono questi i passaggi fondamentali emersi oggi durante l'audizione di Aifa, in merito all'indagine sui farmaci contraffatti, in commissione parlamentare sul fenomeno della contraffazione. Un'audizione importante che ha puntato il dito contro i medicinali contraffatti, un fenomeno diffuso e in allarmante crescita. Dall'audizione è emerso l'ottimo lavoro di contrasto che è stato posto in atto da Aifa, con il Ministero della Salute e le forze dell'ordine, su tutto il sistema sanitario nazionale, la rete delle farmacie e degli ospedali."



La parlamentare del PD chiarisce in ultimo: "Buoni anche i risultati di contrasto al commercio on line, che hanno visto, grazie a un efficace sistema di alert, la chiusura di siti e farmacie in rete. Efficace inoltre il sistema di tracciabilità che attraversa la banca dati sul farmaco, anche se ogni implementazione è utilissima. Più complesso il controllo su luoghi come palestre e centri estetici che, purtroppo, sono spesso canali attraverso i quali circolano pseudo farmaci dimagranti, steroidi ecc.. Ritengo dunque che il sistema normativo italiano e comunitario sia soddisfacente. Fermo restando che sarebbe opportuno integrare il quadro delle sanzioni."